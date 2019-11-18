Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана прокомментировало урегулирование конфликта между хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым и изданием Kun.uz.

«Активное обсуждение данного конфликта общественностью, средствами массовой информации и блогерами, оперативная реакция на нее со стороны Генеральной прокуратуры, Творческого союза журналистов, Министерства юстиции и политических партий свидетельствует о растущей силе общественного контроля в нашей стране, формировании демократической зрелости в обществе, постепенном превращении СМИ в „четвертую власть“, а также приверженности республики курсу открытости», — говорится в заявлении АИМК.

«Во избежание дальнейшего нагнетания ситуации, а также принимая во внимание просьбу редакции Kun.uz», агентство призвало блогеров и журналистов «принять во внимание итоги состоявшейся встречи хокима столицы с коллективом данного издания и далее не муссировать этот вопрос».

В то же время, АИМК выразило уверенность, что «правоохранительные структуры республики доведут до конца рассмотрение данной ситуации и дадут ей полную правовую оценку».