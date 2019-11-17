Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) прокомментировала ситуацию вокруг публикации аудиозаписи, на которой предположительно хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев угрожает журналистам.

В заявлении партии говорится: «УзЛиДеП считает, что ни одно посягательство на честь человека не должно оставаться безнаказанным».

В то же время, поскольку нет достаточных оснований для утверждения, что на записи действительно звучит голос хокима столицы, партия призвала журналистов и блогеров, а также представителей государственных и негосударственных организаций не делать выводов до обнародования результатов экспертизы записи.

«Либерально-демократическая партия Узбекистана признает, что за последние годы в нашей стране была открыта большая дорога главному условию демократических преобразований — свободе слова и мысли. Однако партия считает, что каждая свободная мысль, свободное слово не должны угрожать достоинству человека», — говорится в заявлении.

Ранее с заявлениями по данной ситуации выступили партии «Адолат», Народно-демократическая партия и «Миллий тикланиш».