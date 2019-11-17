17 ноября примерно в 3:10 в доме в махалле «Дустлик» Уйчинского района Наманганской области зафиксировано отравление угарным газом четырех человек. Трое из них скончались (мать и двое детей), один (отец) госпитализирован, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Расследование происшествия показало, что дом обогревался самодельной печью, к которой резиновым шлангом был присоединен баллон с пропаном. Отравление угарным газом произошло во время сна членов семьи.

По факту инцидента ведутся доследственные мероприятия.