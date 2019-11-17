Референтное ценообразование на лекарства планируют внедрить в Узбекистане. Об этом сообщила председатель компании «Дори-Дармон» Умида Салихбаева по итогам совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященного развитию фармацевтической отрасли и обеспечению населения лекарствами.

Поэтапное внедрение референтного ценообразования на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинской техники на основе опыта развитых стран предусмотрено указом президента от 7 декабря 2018 года (УП-5590). На первом этапе референтный механизм коснется только лекарств.

Референтное ценообразование — это сравнение цен продукции производителя в стране производства и нескольких других странах, проводимое регулирующим органом. Все производители регистрируют в Узбекистане цену на лекарственное средство, а государственный регулятор, сравнив уровни цен в других странах, может выбрать порог входной цены на рынок, запретив продавцам превышать его.

«В Узбекистане ценообразование на лекарственные средства регулируется оптовыми и розничными наценками. Оптовые — 15% независимо от числа посредников, в рознице — до 20%. Но сегодня поставили очень актуальный вопрос об определении базовой цены, чтобы цена была справедливой, чтобы не было дискриминационной ценовой политики в отношении населения Узбекистане при оказании лекарственной помощи», — заявила Умида Салихбаева в программе «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

«Естественно, был изучен опыт международный. В развитых западных странах и также во многих странах СНГ практикуется референтное ценообразование. Цены будут регистрироваться, до 1 апреля, очевидно, будет дан срок для регистрации цен иностранными производителями. В первую очередь, конечно, декларация цен будет проводиться отечественными производителями», — отметила она.

Заместитель председателя «Дори-Дармон» Абдугани Камилов рассказал «Газете.uz», что в ближайшее время будет разработан нормативно-правовой документ, которым будет предусмотрена регистрация цен препаратов, которые вошли в список основных лекарственных средств (СОЛС), которые закупаются государством, а дальше — остальные лекарства, которые продаются в розницу.

Декларирование цен местными производителями будет проводиться в рамках референтного ценообразования. Регулирующим органом новой системы станет Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.

«На примере препарата „Креон“ — производитель „Креона“ должен будет дать регулирующему органу цену на свой препарат в стране-производителя плюс еще в 10 странах. Например, Казахстан, Украина, Россия и другие. Производитель предоставляет базовую цену на свою продукцию, а не оптовую и не розничную — до наценки и без посредников. Это цену рассматривает орган и он может дать рекомендации производителю, чтобы дискриминационных цен не было для Узбекистана. Этот орган, например, будет говорить производителю: „Вы продаете свою продукцию для Казахстана по такой-то цене, а почему завышаете для Узбекистана? Дайте нам равные цены“. Если цена нас утраивает, то без рекомендаций ее регистрируют», — разъяснил Абдугани Камилов.

Для определения равной цены для регистрации применяются различные подходы: определение цены для регистрации исходя из трех минимальных цен, усредненная цена и другие. Механизм должен будет описан в нормативно-правовом документе.

«Что касается местного производителя, то при декларации цен он должен будет обосновать, почему именно такая цена (производственные расходы, логистика и другие затраты), показать свою маржу, чтобы понимать, не завышена ли она», — сказал зампредседателя «Дори-Дармон».

По его словам, референтный механизм призван снизить социальные риски, связанные с завышением цен на лекарственные средства. В случае успешного внедрения этого механизма цены на ряд лекарственных средств должны снизиться. Кроме того, планируется внедрение механизма сериализации — метода борьбы с контрабандой и фальсификацией лекарственных средств. Сериализация дает возможность мониторинга фармпрепарата на всех этапах: от производителя до конечного покупателя. С помощью уникального кода и системы Track&Trace сериализация позволяет отслеживать движение фармацевтической продукции.

«В конце концов, фальсифицированная продукция, контрабанда должна исчезнуть с нашего рынка. Это, в свою очередь, приведет к урегулированию рынка с правильными ценами и качеством», — уверен он.

Абдугани Камилов считает, что новая система ценообразования должна повлиять на работу дистрибьюторов: «Это должно привести к тому, что ненужные, недобросовестные участники рынка должны будут уйти с рынка. Чтобы все было прозрачно и правильно для потребителя».