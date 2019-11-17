Лидер Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил, что, по мнению партии, комментировать запись, на которой предположительно хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев угрожает журналистам, преждевременно до подтверждения ее подлинности.

«Первыми с комментариями или заявлениями по этой теме должны выступить Джахонгир Артыкходжаев и автор записи», — написал Алишер Кадиров в Facebook.

При этом он напомнил о пирамиде, представляющей собой три уровня культуры потребления информации в обществе.

«Первый, нижний слой, самый многочисленный, получает информацию и принимает ее как есть. Второй, средний — изменчивый, подверженный уменьшению — получает информацию, анализирует ее на своем уровне, но не выражает своего отношения. Третий, самый малочисленный слой, отражающий политическое мышление общества, получает информацию, проверяет и анализирует ее и выражает свое отношение. Уровень идеологического и политического иммунитета общества равен уровню третьего слоя», — отметил руководитель партии.

Ранее с заявлениями по поводу аудиозаписи выступили Социал-демократическая партия «Адолат» и Агентство информации и массовых коммуникаций при президенте.