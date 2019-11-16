Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 15 ноября, посвященном развитию фармацевтической отрасли и обеспечению населения лекарствами, назвал главными критериями в этой сфере качество и доступность.

Как сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24», глава государства заявил, что за последние три года для развития отрасли было принято много документов и решений, но имеющаяся система пока не соответствует сегодняшним требованиям.

«Люди требуют две вещи, в первую очередь, — качество и цена. Социально значимые лекарства, онкология, [препараты для лечения] онкологических, гинекологических [заболеваний] — 100% импортируется из-за границы. Будет верно, если сказать, что эти болезни замучили наших людей. Будет также справедливо сказать, что мы не привлекли крупные компании и не создали совместные предприятия по производству лекарств», — сказал президент.

«Мы проходим через тяжелейшее испытание, — продолжил он. — Какое испытание? Народное испытание. Во всех сферах. Возникают вопросы: готовы ли наши люди, проживающие в селах, наш простой народ к рыночной экономике, конкуренции? Их зарплата этому соответствует?» — спросил Шавкат Мирзиёев.

По словам президента, Узбекистан покрывает внутреннюю потребность в фармпродукции только на 20%, или 200 млн долларов, при оценке рынка в 1 млрд долларов.

«На двух предыдущих селекторных совещаниях я ставил большую задачу — вывести экспорт плодоовощной продукции до 2,5 млрд долларов. Но почему никто не занимается вопросом импорта [лекарств] на 1 млрд долларов? Почему нет системы, анализа, системы коммуникации с людьми? Чем довольны и чем недовольны люди?» — задался он вопросом.

Президент указал, что за последние два года были выявлены случаи ввоза лекарственных средств, не отвечающих стандартам качества, на сумму почти 150 млрд сумов.

«У нас не существуют лаборатории по контролю качества, — признал он. — Открыли повсеместно аптеки. Мы должны принять меры, чтобы они работали справедливо, удовлетворяли потребности народа, для того чтобы внедрить рыночные механизмы. Самое главное — мониторинг цепочки движения лекарств, без цепочки нельзя контролировать качество и цену», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что сейчас ведется анализ, получится ли до 2025 года довести уровень локализации до минимум 50%. «Это очень сложная задача, чтобы ее выполнить, мы должны быть готовы к этому», — отметил глава государства.