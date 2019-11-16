Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 15 ноября поручил разработать пятилетнюю концепцию по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании отмечалось, что за последние два года в стране было создано 41 новое фармацевтическое предприятие, их общее количество достигло 191. В текущем году объем производства увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Однако имеющихся мощностей недостаточно, как и недостаточно широк ассортимент отечественной продукции.

Общий объем фармацевтического рынка страны оценивается более чем в 1 млрд долларов. Из-за слабой системы контроля за качеством, ценообразованием и происхождением продукции за два года выявлен ввоза лекарств, не соответствующих стандартам, на 123 млрд сумов.

Шавкат Мирзиёев поручил довести уровень локализации до 2025 года до не менее 50% внутреннего потребления, а ассортимент отечественной продукции — с нынешних 2500 до 400 наименований, а также разработать проекты совместно с фармацевтическими предприятиями Индии, России, Украины, Китая, Венгрии, Болгарии и Словакии.

Для выпуска лекарственных средств в Кибрайском районе Ташкентской области намечено открытие технопарка совместно с предприятиями и научно-исследовательскими институтами. Планируется открытие филиала британского вуза и подготовка современных кадров в вузах страны, а также повышению квалификации специалистов за рубежом.

До конца 2020 года должна быть внедрена система маркировки и контроля движения лекарств, что позволит пресечь оборот контрафактной продукции и отслеживать спрос на медикаменты в режиме реального времени.

Для обеспечения прозрачности процесса закупка лекарств для государственных медицинских учреждений, их хранение и доставка будут осуществляться путем проведения Министерством здравоохранения тендеров по централизованным закупкам.

Кроме того, президент дал поручения по искоренению коррупции на рынке лекарственных средств и бесперебойному снабжению социальных аптек качественными и доступными медикаментами.