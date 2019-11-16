Hamkorbank объявляет мегаакцию для держателей карт UnionPay. Совершая покупки можно стать обладателем одного из следующих призов:
- 1 место — Iphone 11 max Pro 256 Gb;
- 2 место — Iphone 11 max 256 Gb;
- 3 место — Iphone 11 64gb;
- 4 место — Apple watch 5 series;
- 5 место — Apple watch 4 series.
Акция будет длиться с 15 ноября по 25 декабря. Чтобы стать ее участником нужно всего лишь потратить сумму, эквивалентную 100 долларам США.
Победители акции будут определены генератором случайных чисел random.org и объявлены 27 декабря.
Для тех, кто еще не имеет карту UnionPay от Hamkorbank, есть отличная возможность ее оформить. Это можно сделать в офисах банка и дистанционно.
В акции участвуют обладатели следующих карт:
UnionPay Classic и UnionPay Exchange
- оформление карты — 30 000 сумов;
- страховой депозит — 10 долларов США.
Кобейджинговая карта Uzcard UnionPay
- оформление карты — 30 000 сумов;
- нет страхового депозита, можно совершать покупки на территории Узбекистана и за рубежом.
Пластиковые карты с транзакциями по конверсионным операциям и дальнейшим обналичиванием средств через терминалы и банкоматы на территории Республики Узбекистан в акции не участвуют.
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