Уровень безработицы в Узбекистане по итогам девяти месяцев текущего года составил 8,9% к экономически активному населению, что на 0,1 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такие данные опубликовал Республиканский научный центр занятости населения и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений по итогам сентябрьского социологического обследования в 108 городах и районах, которым были охвачены 4900 домохозяйств и 26 тысяч граждан.

Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Сурхандарьинской области — 9,3%, в Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областях — 9,2%, наиболее низкий — в Ташкенте (7,5%).

Численность населения, нуждающегося в трудоустройстве, составила 1 миллион 337,5 тысячи. Уровень безработицы среди молодежи (16−29 лет) составил 14,9%, среди женщин — 12,5%.

Общая численность трудовых ресурсов в стране достигла 18 миллионов 985,8 тысячи человек. Впервые за многие годы наблюдалось снижение численности экономически неактивного населения до 4 миллионов 039,6 тысячи человек (95,9%) за счет сокращения числа добровольно незанятых лиц на 205 тысяч (27,9%). Как отмечает Минтруда, это говорит о повышении трудовой и предпринимательской активности населения.

Число занятых в отраслях экономики достигло 13 миллионов 608,4 тысячи. Впервые за многие годы в этом году наблюдается увеличение численности занятых в официальном секторе экономики — рост составил 307,9 тысячи человек (101,7%) и достиг 5 миллионов 691,2 тысячи. Это стало результатом мер по легализации рабочих мест и содействия развитию предпринимательства.

Число лиц, выехавших на работу за пределы Узбекистана за январь-сентябрь, по данным обследования, составляет 2 миллиона 611,2 тысячи человек, или на 0,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

В районные и городские центры содействия занятости за содействием в трудоустройстве обратились 595707 человек (среди них молодежь до 30 лет — 213707), из числа обратившихся трудоустроено 267470 человек, привлечено к общественным работам — 216778 и направлено на профессиональное переобучение — 30645. Пособие по безработице назначено 47960 лицам.

За счет средств Государственного фонда содействия занятости было выделено субсидий и грантов в виде безвозвратной финансовой помощи 10066 безработным на сумму 8,9 млрд сумов, включая субсидии работодателям на профессиональное обучение принятых на работу незанятых, материальную поддержку трудоустроенных из числа социально уязвимых слоев населения, содействие безработным в становлении предпринимательской деятельности и развитие приусадебных участков.

Выданы временные трудовые удостоверения более 8500 самозанятым гражданам, что позволило им учитывать трудовой стаж и получить пенсионные права.