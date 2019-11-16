Председатель Сената Олий Мажлиса и руководитель Федерации велосипедного спорта Узбекистана Танзила Нарбаева 15 ноября приняла участие в открытии столичной базы велотрека, сообщила пресс-служба Сената.

Сдача сооружения в эксплуатацию после капитального ремонта совпала с началом чемпионата Узбекистана по велотреку.

«Такое спортивное сооружение было построено и в Наманганской области. Планируется постройка современного учебно-тренировочного центра в Самарканде», — сказала Танзила Нарбаева.





«Мы хотим создать такие новые базы в каждом регионе Узбекистана. У нас много талантливых ребят, необходимо предоставить условия для тренировок и поддерживать их», — подчеркнула она.

В церемонии открытии базы также приняли участие президент Национального олимпийского комитета Рустам Шаабдурахманов, министр физкультуры и спорта Дилмурод Набиев и координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане Джон МаКгрегор.

В рамках мероприятия был награжден лицензиат Олимпиады-2020 в Токио Муроджон Халмурадов. Ему было вручено 100 млн сумов, его тренеру — 50 млн сум. Еще одну путевку на Олимпиаду в этом виде спорта ранее завоевала Ольга Забелинская.