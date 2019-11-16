Две женщины погибли при столкновении автомобиля Spark с бетонным ограждением, разделяющем проезжую часть, на автодороге в Учкуприкском районе Ферганской области, сообщил Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Узбекистана.

Инцидент произошел 15 ноября примерно в 12:30 на дороге «Ташкент-Ош», машина направлялась из Андижана в Коканд. Причиной аварии стала потеря управления водителем.

В результате ДТП пассажирка, 64-летняя О. Т., от полученных травм погибла на месте, другая пассажирка, 61-летняя М. Т., скончалась в районном медицинском учреждении.

Следственный отдел при УВД Учкуприкского района возбудил в отношении водителя Spark, 61-летнего М. Т. уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса, ведется предварительное следствие.