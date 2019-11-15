40-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открылась 12 ноября в Париже. Делегацию Узбекистана на сессии возглавил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

На открытии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, назвав ключевые вызовы, с которыми сталкивается человечество. Это — расширение геополитического разлома между крупными державами, заметный рост недоверия населения к своим правительствам, усиление расизма и дискриминации в отношении национальных и религиозных меньшинств, а также мигрантов, разрушение глобальной экосистемы и углубление цифрового разлома.

13 ноября с докладом на общеполитических дебатах выступил Азиз Абдухакимов.

«Для Узбекистана особенно важно расширять сотрудничество с ЮНЕСКО в деле сохранения уникального культурного и исторического наследия узбекского народа. В этой связи мы придаем большое значение итогам 43-й сессии Комитета всемирного наследия, состоявшейся в июле в Баку, на которой мы представили масштабные планы по сохранению культурного наследия Узбекистана», — сказал он.

Вице-премьер призвал к более тесному сотрудничеству с ЮНЕСКО в подготовке новых объектов для включения в Список всемирного наследия и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Он выразил надежду, что на 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая состоится в декабре в Боготе (Колумбия), в представительский список будет включен хорезмский танец лазги.

По его словам, в ближайшие годы Узбекистан намерен работать над включением в Список нематериального культурного наследия искусства бахши и некоторых видов этнического спорта, возникших и развивавшихся на протяжении веков на территории страны.

На совместной сессии комиссий ЮНЕСКО, на которой обсуждался проект резолюции о бюджете организации на 2020−2021 годы, Узбекистан выступил в поддержку документа. Он предусматривает выделение 534,6 млн долларов на расходы (рост на 3% по сравнению с бюджетом за 2018−2019 годы — 518 млн долларов).

Увеличение ассигнований секретариат ЮНЕСКО аргументировал необходимостью надлежащего выполнения поставленных перед организацией задач на фоне усиления вызовов и угроз в мире, а также расширения содействия странам-членам в областях, входящих в ее компетенцию.

Подавляющее большинство докладчиков (более 50) одобрили бюджет, запрашиваемый секретариатом.