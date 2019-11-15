Министерство юстиции прокомментировало решение арбитражного трибунала Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) по иску группы турецких инвесторов против Узбекистана.

Трибунал вынес решение по иску Güneş Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi и других бизнесменов 4 октября. Как сообщило тогда издание Global Arbitration Review, арбитраж указал Узбекистану выплатить турецким инвесторам, вложившимся в торговый центр (речь идет о ТЦ Turkuaz, закрытом в 2011 году), 40 млн долларов за экспроприацию. Иск о возмещении морального вреда, связанного с физическим насилием, предположительно причиненным правоохранительными органами, отклонен.

90% исковых требований турецких инвесторов к Узбекистану по экспроприации торговой сети были отклонены, заявили в Минюсте. Трибунал поддержал позицию правительства по многим пунктам иска и отклонил подавляющую часть завышенных требований истцов за исключением минимальной суммы.

«Фактически трибунал, признав отсутствие своей юрисдикции, отклонил иск трех из шести первоначальных истцов, которые не подпадали под понятие „инвестора“ в стране», — подчеркивается в сообщении.

Полностью отклонены претензии истцов о нанесении им морального ущерба в размере 180 млн долларов, а также представленные истцами завышенные оценки размера материального ущерба — более 66 млн долларов, отметили в министерстве.

Трибунал отказался рассматривать все претензии истцов в отношении утверждений о жестоком обращении, поэтому все заявления Вахита Гюнеша (представитель Güneş Tekstil) об этом «остаются односторонними утверждениями», говорится в сообщении.

По данным Минюста, трибунал присудил истцам 10% от первоначальной суммы заявленных убытков, что составляет 26 млн долларов (без учета процентов и расходов). Сумма основана на расчетах Ташкентского уголовного суда по основному уголовному делу против Вахита Гюнеша и других заявителей в 2011 году.

Оценку, предоставленную истцами, трибунал определил как спекулятивную и ненадежную, отмечает пресс-служба Минюста. При этом трибунал не сделал никаких выводов в отношении других претензий истцов по предполагаемым нарушениям узбекской стороной двустороннего инвестиционного договора.

В настоящее время истцы не видят препятствия для ведения бизнеса в Узбекистане, заметили в министерстве.