Министры стран-участниц программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) одобрили новую стратегию улучшения мультимодальной транспортной инфраструктуры в регионе, что, как ожидается, приведет к ускорению социально-экономического развития в следующем десятилетии. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Азиатского банка развития, выполняющего роль секретариата ЦАРЭС.

«Несмотря на стратегическое расположение региона ЦАРЭС, связывающего Восточную Азию с Европой, Ближний Восток и Южную Азию, трансграничная торговля и транспорт в регионе сталкиваются с серьезными вызовами, — говорится в сообщении. — Региональная транспортная система продолжает испытывать недостаток финансирования, неэффективное техническое обслуживание и обременительные трансграничные процедуры. Результатом этого является низкая скорость трансграничных поездок и высокие затраты на логистику вдоль [шести коридоров ЦАРЭС], которые пересекают регион, что приводит к снижению региональной торговли и экономического и социального роста».

Транспортная стратегия ЦАРЭС до 2030 года направлена на решение этих проблем путем применения международного опыта при разработке региональной и национальной транспортной политики, развития и содержания мультимодальной транспортной инфраструктуры, а также совершенствования трансграничных транспортных операций. Она также будет нацелена на решение процедурных и инфраструктурных проблем, которые вызывают задержки и дополнительные расходы вдоль экономических коридоров ЦАРЭС. Стратегия также направлена на укрепление доверия и развитие сотрудничества между ее членами с целью сокращения нефизических торговых и логистических барьеров.

В документе уделяется внимание интегрированным транспортным системам как по сухопутному пути, так и по морскому, а также более эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий. В стратегии отмечаются международные и региональные соглашения о содействии торговле и трансграничным перевозкам между странами ЦАРЭС и с остальным миром, а также улучшение координации между национальными агентствами по транспорту и управлению границами отдельных государств.

Документ излагает новый долгосрочный подход к управлению дорожной инфраструктурой, при этом должно уделяться повышенное внимание комплексным системам управления дорожными активами и техническому обслуживанию автомобильных дорог. Как отмечается в сообщении, несмотря на значительные инвестиции, существующее финансирование дорог покрывает лишь небольшую часть потребностей региона. Как правило, финансирование расходуется на старые дороги, которые находятся в более плохом состоянии, тогда как недавно построенные дороги остаются без внимания, что приводит к более быстрому их изнашиванию.

Учитывая, что число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на душу населения в странах-членах ЦАРЭС в 4−5 раз выше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стратегия также направлена на повышение безопасности дорожного движения путем модернизации стандартов проектирования дорог, поддержки национальных инициатив в области безопасности дорожного движения и улучшения аварийного реагирования и сбора данных о дорожно-транспортных происшествиях.

В стратегии обозначен новый подход к железным дорогам, который отдает приоритет экономически жизнеспособным проектам, облегчающим трансграничные перевозки и стимулирующим участие частного сектора.

«Железные дороги являются ключом к экономической диверсификации, поскольку они поддерживают национальные цепочки поставок сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров и минеральных ресурсов», — подчеркивается в сообщении.

Приоритетные меры по железной дороге будут сосредоточены на коммерческой конкурентоспособности и финансовой устойчивости национальных железных дорог, повышении экологичности и безопасности, включая конкретные решения для женщин, где это применимо.

Чтобы реализовать относительно неиспользованный потенциал авиации в регионе, стратегия предлагает меры по постепенному открытию авиационных рынков, в том числе для иностранных авиакомпаний, и поощрению недорогих перевозчиков на рынке. Либерализованный региональный авиационный рынок дает хорошие возможности для государственно-частного партнерства и привлечет стратегические инвестиции в авиационную инфраструктуру, отмечается в сообщении.

Генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Вернер Липак отметил: «Новая стратегия, одобренная сегодня, стимулируя участие частного сектора в финансировании и эксплуатации транспортных активов, поможет региону ЦАРЭС привлечь дополнительные частные инвестиции. Это должно привести к повышению эффективности и ускорению институциональных реформ в государственных транспортных операторах, что приведет к повышению общего устойчивого развития».

Программа ЦАРЭС объединяет Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ее работу поддерживают шесть крупных финансовых институтов, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и АБР.

С 2001 года ЦАРЭС профинансировала 200 региональных проектов на сумму 37 млрд долларов в сфере транспорта, энергетики и торговли.