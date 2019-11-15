С 13 по 16 ноября в Каннах проходит крупнейшая международная выставка MAPIC. Группа компаний Orient принимает в ней участие и представляет инвестиционный потенциал коммерческой недвижимости Узбекистана.

Выставка MAPIC была основана в 1995 году в Каннах. Основной ее миссией является объединение ритейлеров, девелоперов, инвесторов и специалистов из разных городов, чтобы лучше понять, охватить и продвигать наиболее удивительные направления образа жизни.

Ежегодно крупные игроки розничной торговли из более чем 80 стран собираются вместе, чтобы определить новые возможности для развития, открыть для себя новейшие бренды и инновационные решения, значительно пополнить деловые контакты и быть в курсе последних тенденций рынка.





Тема выпуска выставки в 2019 году — «Переосмысление пространств и мест». В этом году она станет поводом для запуска первого мероприятия, посвященного интеграции досуга в жизненную и деловую среду.

MAPIC 2019 — это:

80 стран;

8,5 тысяч участников;

750 компаний-экспонентов;

180 тысяч деловых встреч.

Участники MAPIC:

торговые и развлекательные центры, супер- и гипермаркеты;

франчайзинговые сети;

девелоперы;

строительные компании;

представители администрации городов и регионов;

архитекторы;

консалтинговые компании;

финансовые учреждения;

инвесторы;

управляющие компании;

маркетологи.





На стенде Узбекистана в этом году представлены два основных проекта в сфере коммерческой недвижимости. Строящийся в Tashkent City Hyper Partners и Infinity Mall, спроектированный мировым архитектурным гигантом Chapman Taylor. Infinity Mall будет построен по заказу управляющей компании The Tower Mall Management Group, входящей в состав группы компании Orient.

В узбекскую делегацию вошли представители крупнейших игроков рынка ритейла, а также официальные лица и международные специалисты и консультанты, работающие над проектами в Ташкенте и других городах Узбекистана.

Как отметил Даврон Файзиматов, управляющий компании The Tower Mall Management Group, MAPIC 2019 в Каннах является одним из наиболее значимых для отраслевого сообщества событий года, где компании могут проанализировать ключевые тенденции рынка, заявить о своих проектах всему ритейл-сообществу и привлечь внимание игроков, не представленных на сегодняшний день в Узбекистане.





Потенциал и перспективы рынков Узбекистана

Все процессы, которые были начаты руководством страны по изменению экономического климата в Узбекистане, уже позитивно отражаются на росте количества игроков современной организованной розницы как сетевого формата, так и идентичных случаев отдельно стоящих супермаркетов по всей стране.

Так, Роман Сайфулин, управляющий сети супермаркетов Makro, выразил надежду, что с приходом на рынок международных девелоперов и застройщиков, увеличится количество качественной торговой площади, где игроки ритейла смогут комфортно работать, соблюдая все стандарты, необходимые для организации современной розницы. Также имеются большие ожидания по выходу профессиональных онлайн-операторов, и учитывая современные тренды, сеть супермаркетов Makro уже в 2020 году планирует вывод собственной онлайн-площадки для покупателей.

Опережающими темпами по отношению к обороту розницы растет сегмент общественного питания. Ведущие мировые компании в сегменте общественного питания KFC и Wendy’s в текущем году начали активную экспансию на рынке Ташкента.





Учитывая текущие политические и социально-экономические векторы развития, перспективы торговой недвижимости в Узбекистане выглядят более чем позитивными. Есть все предпосылки того, что Узбекистан в течение ближайшего десятилетия пройдет трансформацию до крупного регионального игрока, так как на сегодняшний день Ташкент является наиболее динамично развивающимся мегаполисом в Центральной Азии.

Сформированы все условия для увеличения количества присутствующих на рынке Ташкента международных брендов. Благодаря стабильно растущей экономике Узбекистана можно прогнозировать, что число международных брендов, как и объем иностранных инвестиций, будет только расти. Так, с появлением ТРЦ Samarqand Darvoza в Ташкенте появились такие турецкие бренды, как Koton, Colin’s, французский бренд Jennyfer, а также другие международные бренды: Etam, US Polo, Guess, Cacharel, Celio и так далее.

С открытием новых ТЦ в ближайшее время на Ташкент выйдут крупнейшие мировые игроки. По словам Паскаль Пуйе, управляющего директора Eurasia Group, открытие LC Waikiki в стране поместило Узбекистан на карту мировой индустрии моды, и уже в 2020 году в проекте ТРЦ Riviera откроются новые звездные бренды, такие как Armani Exchange и Trussardi.

В открытии своих магазинов в Ташкенте также заинтересована группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti и другие). Возможно, в ближайшем будущем состоятся открытия люксовых магазинов группы LVMH.

Максим Манкевич, директор по развитию «Магазин Магазинов», отметил, что крупнейшие российские игроки активно изучают рынок Узбекистана для дальнейшей экспансии. На многих розничных рынках городов России уже чувствуется насыщение, поэтому выход в соседнюю страну является одним из перспективных вариантов для роста бизнеса. Уже в ближайшее время в составе торговых центров Ташкента стоит ожидать открытия магазинов сети «Спортмастер», «Детский мир» и других признанных ведущих компаний в своем профиле.

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