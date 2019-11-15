Сегодня в течение дня на территорию Узбекистана будет осуществляться слабо выраженное вторжение прохладных воздушных масс с районов западного Казахстана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха по большей части республики ожидается в пределах +12…+17 и будет близка к средним многолетним значениям.

В выходные влияние антициклона сохранится. На фоне небольшого повышения давления по республике ожидается малооблачная погода. В утренние часы из-за выхолаживания воздуха столбики термометров не превысят значений 0…+5 градусов, а днем воздух в среднем прогреется до +10…+15.

Среднесуточная температура на 1−3 градуса отклонится от нормы в сторону холода, добавили синоптики.