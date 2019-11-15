В воздухе уже отчетливо чувствуется мороз — не за горами чудесное время новогодних праздников и подарков. Компания LG предлагает уже сейчас начать получать приятные сюрпризы за свои покупки.

В период с 15 ноября по 15 декабря, приобретая холодильники LG модель Side by Side, можно стать обладателем денежного сертификата на сумму 200 тысяч сумов. А купив одну из моделей холодильника с верхней или нижней морозильной камерой можно получить денежный сертификат номиналом в 100 тысяч сумов. Эти бонусы можно потратить в сети супермаркетов Korzinka.uz.

Более подробную информацию о моделях холодильников LG, участвующих в акции, можно получить у промо-персонала на местах продажи или на сайте в разделе «Акции».

Также необходима регистрация. Зарегистрироваться можно во время покупки у промо-персонала в точках регистрации продаж по следующим адресам:

ТЦ Mercato, авторизованный сервисный центр LG Electronics,

ориентир: бывшая фабрика «Малика»;

ориентир: бывшая фабрика «Малика»; ТЦ «Тошкент савдо маркази», рядом с магазином S7;

Goodzone, Юнусабадский р-н, ул. А. Тимура 129Б;

Goodzone, ТЦ Bunyodkor, массив Чиланзар-6;

сеть магазинов MEDIAPARK;

сеть магазинов Texnomart;

ТРК Next, фирменный магазин LG, ул. Бабура.

Получив сертификат, можно пойти покупать продукты для нового холодильника, зная, что их свежесть и качество сохранятся дольше, благодаря умной технике от компании LG.





Холодильники LG продуманы до мелочей. Они оснащены системой Total no Frost, которая препятствует образованию льда, и бесшумным линейным инверторным компрессором. Также холодильники LG экономят электроэнергию и минимизируют потери холодного воздуха. И это не полный список достоинств и характеристик инновационных разработок инженеров компании LG Electronics.

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