Услуги страхования являются одним из существенных факторов защиты экономики от различных финансовых рисков. По инициативе главы государства проводятся масштабные реформы во всех сферах общественной деятельности. Также в сфере экономики, что создает благоприятные условия для быстрого роста страхового рынка.

Являясь одной из ведущих компаний на национальном рынке, АО «Страховая компания Кафолат» активно участвует в развитии отрасли.

Во исполнение задач, возложенных на компанию постановлением президента Республики Узбекистан от 2 августа 2019 года № ПП 4412 «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» и указом президента от 13 августа 2019 года № 5780 «О дополнительных мерах по усилению защиты частной собственности и гарантий прав собственников, коренному совершенствованию системы организации работ по поддержке предпринимательских инициатив, а также расширении доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам и производственной инфраструктуре», страховой компанией «Кафолат» организованы и проведены встречи с предпринимателями и представителями коммерческих банков.

Компанией совместно с коммерческими банками разработан договор страхования кредита на предмет страхования от риска невозврата незаложенной части кредита. Также разработана автоматизированная система для координации работы коммерческих банков, страховой компании «Кафолат», Государственного фонда поддержки предпринимательства и Агентства по развитию малого бизнеса и предпринимательства. Данная система позволяет предпринимателю получать все услуги в онлайн-режиме.

В настоящее время компания является единственным из узбекистанских страховщиков — членом Международной ассоциации International Underwriting Association of London (IUA). Это дает возможность расширения сферы деятельности и выхода на мировой рынок страхования.

Компания имеет договоры сотрудничества по перестрахованию с местными и зарубежными перестраховочными организациями: Abu Dhabi National Insurance Company, Oman Insurance Company, Insurance House (ОАЭ), Polish RE (Польша), Lloyd`s Syndicate Canopius (CNP 4444), Direct Insurance London Market Plc (Великобритания), «Скор Перестрахование», САО «ВСК» (Россия), АО «Нефтяная страховая компания» (Казахстан), Barents Reinsurance SA (Люксембург), Ace Insurance Pvt. Ltd. (Индия) и другие.





АО «Страховая компания Кафолат» отмечает высокие показатели на рынке страхования по притоку иностранной валюты в республику. Так, за девять месяцев 2019 года компанией были экспортированы страховые услуги по принятию рисков из-за рубежа на сумму 2,4 млн долларов США.

В отчетном периоде было подписано 668,3 тысяч договоров страхования с физическими и юридическими лицами на сумму 118,4 млрд сумов, что на 140,9% больше прошлогоднего уровня. Основная часть поступивших премий, то есть 90,5 млрд сумов (76,4%) приходится на региональные подразделения компании. Объем принятых обязательств по договорам страхования составил 67,5 трлн сумов.

За 9 месяцев текущего года общий объем страховых выплат по 5732 обращениям составил более 24 млрд сумов страховых возмещений.

Компания имеет разветвленную сеть региональных подразделений из 227 единиц: 15 филиалов, 60 отделений и 152 центров страхования.

В октябре представители страховой компании «Кафолат» приняли участие на ежегодных встречах перестраховщиков в Баден-Бадене в Германии. В ходе визита были проведены переговоры, по результатам которых компания подписала договор сотрудничества с одной из ведущих перестраховочных компаний мира — Swiss Re.

«Кафолат» является одной из двух страховых компаний республики, имеющих международный рейтинг. В октябре Международное рейтинговое агенство Fitch Ratings вновь подтвердило рейтинг компании «Кафолат» «ВВ-» с прогнозом «Стабильный».

Информационно-рейтинговое агентство SAIPRO подтвердило рейтинг компании «uzA++» — наиболее высокий финансовый показатель.

Подтверждение данных рейтингов повышает возможности компании в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, расширении сферы сотрудничества с международными финансовыми учреждениями.

Страховая компания «Кафолат» всегда стремится повышать качество оказываемых услуг и в дальнейшем продолжит работу по улучшению сервиса обслуживания.

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