На дороги Ташкента экспериментально наносят еще один вид разметки, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Ранее сообщалось, что для борьбы с пробками в экспериментальном порядке на проблемные участки дорог наносится разметка, обозначающая участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, вынуждающий водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

Разметка, преследующая данную цель, существует в двух видах. С одним из них водители успели познакомиться на прошлой неделе — в обиходе ее называют «вафельной разметкой».

Теперь начал применяться и второй вид — он был нанесен на пересечении улиц Амира Темура и Осиё (бывший кинотеатр «Казахстан»). Разметка выполнена в виде двух пересекающихся по диагонали линий желтого цвета с обозначенными границами. Оба вида разметки имеют идентичный смысл и преследуют одну и ту же цель: препятствие заторам на дорогах, подчеркнули в ГУВД.





«Наиболее ярко эта проблема показывает себя в случаях, когда на перекрёстке не работает светофор: даже при регулировке движения инспектором ДПС большинство автомобилистов стремятся „проскочить“ в момент завершения подачи сотрудником разрешающего сигнала. Приводит это к тому, что поток автомобилей застревает на пересечении улиц и тем самым перекрывает путь двинувшемуся потоку на пересекаемой дороге», — отмечает пресс-служба.

На пересечениях нескольких широких улиц, помимо нанесения экспериментальной разметки, со временем будут организованы так называемые «кармашки» для поворачивающих направо, что позволит еще больше разгрузить перекресток в часы пик. Работа над организацией такой возможности уже ведется, заверили в ГУВД. Кроме того, уже сегодня на многих больших перекрестках разметка такого типа наносится так, чтобы оставить возможность повернуть направо, не заезжая на отмеченный участок.