Создание Центральноазиатской сети по охране здоровья животных рассматривается на встрече специалистов этой сферы, организованной в Ташкенте 14−15 ноября Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).

Необходимость в создание платформы для регулярных встреч органов по охране здоровья животных стран региона (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) продиктована трансграничным характером большинства болезней животных и заболеваний, вызываемых продуктами животного происхождения, говорится в пресс-релизе ФАО. Подобные сети успешно действуют в других регионах.

В рамках сети будут обсуждаться такие вопросы, как международное регулирование животноводства, осуществление надзора и контроля за инфекционными заболеваниями, торговля и экономические последствия торговых ограничений. В долгосрочной перспективе региональная сеть должна внести вклад в гармонизацию мер политики и подходов, улучшение обмена информацией, обучения, а также стандартизацию лабораторных процедур и рабочих процессов.

На первом этапе основным объектом внимания участники сети выбрали бруцеллез — распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, которые могут передаваться людям при контакте с инфицированными животными (овцы, крупный рогатый скот, козы, свиньи, собаки, дикие животные) или продуктами животного происхождения (сырое и недоваренное мясо и непастеризованное молоко),

До этого, 11−13 ноября в Ташкенте прошел семинар по борьбе с бруцеллезом в Центральной Азии, на котором были представлены инструменты для борьбы с этой болезнью. Как отметил эксперт ФАО по охране здоровья животных Даниэль Бельтран-Алькрудо, болезни животных распространяются стремительно, невзирая на границы, и обмен информацией и сотрудничество между соседними странами и торговыми партнерами необходимы для предотвращения эпидемий, которые могут привести к серьезным экономическим и социальным последствиям.

На семинаре рассмотрены Пошаговый подход к последовательной борьбе с бруцеллезом (SAPCB) и Инструмент по поэтапному искоренению бруцеллеза (STEB), разработанные совместно ФАО и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).