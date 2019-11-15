15 лучших событий этих выходных в столице



Премьеры боевиков "Ангелы Чарли", "Ford против Ferrari" и "Мидуэй", вечеринки, концерт хоровой капеллы, выступление команды КВН "Союз", детские шоу, скидки в магазинах и другие интересные мероприятия.