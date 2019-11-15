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16 и 17 ноября
Куда сходить на выходных
в Ташкенте?
15 лучших событий этих выходных в столице
Премьеры боевиков "Ангелы Чарли", "Ford против Ferrari" и "Мидуэй", вечеринки, концерт хоровой капеллы, выступление команды КВН "Союз", детские шоу, скидки в магазинах и другие интересные мероприятия.
"Ангелы Чарли"
Боевик, комедия, приключения
"Ford против Ferrari"
Боевик, драма, биография, спорт
"Мидуэй"
Боевик, драма, военный, история
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Выступление команды КВН «Союз»
Afisha.uz - все события Ташкента!
Sweet Like Party в Like Bar
Вечеринки в баре The Time
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Концерты группы Avaz Oxun
Концерт хоровой капеллы «Музыка кино»
Благотворительный концерт пианиста Бехзода Абдураимова
Детские лекции об искусстве в Zero Line
Детское шоу в Vega Centre
Оперетта в трех действиях "Веселая вдова"
Спектакль "Плачу вперед!"
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