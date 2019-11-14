Национальная сборная Узбекистана по футболу победила команду Саудовской Аравии в рамках четвертого матча второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии. Матч, прошедший 14 ноября на ташкентском стадионе «Пахтакор, завершился со счетом 2:3.

Счет на 16-й минуте открыл нападающий Узбекистана Эльдор Шомуродов, воспользовавшись ошибкой гостей после прессинга. Полузащитник Саудовской Аравии Салман аль-Фарадж сравнял счет, точно пробив с пенальти (23').

После перерыва право выполнить 11-метровый удар получили хозяева — полузащитник Отабек Шукуров снова вывел Узбекистан вперед (56'). В конце встречи саудовская команда забила два гола — на 85-й минуте дубль оформил Салман аль-Фарадж, а через пять минут победу вырвал Салем Аль-Досари.

После поражения Узбекистан спустился на второе место в группе D с 6 очками. Саудовская Аравия возглавила таблицу (8). Команды Палестины (4), Сингапура (4) и Йемена (2) еще не сыграли свои матчи.

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