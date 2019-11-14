Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства прокомментировал дело женщины из Карши, которая подверглась изнасилованию со стороны пятерых мужчин.

В заметке Объединенной редакции МВД Postda.uz, в которой сообщалось о происшествии, ответственность за него частично возлагалась на жертву, которая возвращалась домой поздно ночью. Такая постановка вопроса вызвала негативную общественную реакцию.

В комитете Сената заявили, что «недопустимо толковать это происшествие лишь с такими предлогами».

«Согласно Конституции и законам нашей страны, каждый гражданин имеет право ходить на улице в любое время суток, также никто не вправе своевольно наказывать человека, оправдывая свои деяния его безнравственным поведением», — подчеркивается в сообщении.

По информации, которую удалось получить комитету, женщина зарабатывает на жизнь официанткой в одном из пунктов общественного питания, чтобы прокормить семью.

«Такой узкий подход к данному вопросу приводит к появлению заблуждений о том, что человек в нашей стране может стать жертвой насилия из-за того, что находится на улице в темное время суток. Это, в конечном счете, подвергает сомнению сам принцип верховенства закона, установленного в нашей стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства и Комитет Сената по вопросам женщин и гендерного равенства следят за принятием ответственными органами необходимых мер по данному уголовному делу.

После того, как «Газета.uz» указала на неверную формулировку в заметке Postda.uz, Объединенная редакция МВД выступила с опровержением, заявив, что «это не было обвинением в адрес пострадавшей и ее близких, а, скорее, предостережением всем женщинам, независимо от возраста».