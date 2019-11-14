Пневмония — одна из основных причин смертности детей. В прошлом году недуг унес жизни 800 тысяч малышей в возрасте до 5 лет: каждые 39 секунд умирал один ребенок, говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Заболевание, известное в быту как воспаление легких, легко диагностируется и поддается лечению.

ЮНИСЕФ называет пневмонию «скрытой эпидемией». Авторы доклада призвали страны мира к повышению осведомленности населения об опасности воспаления легких и принятию более действенных мер по его профилактике и лечению.

Более половины всех случаев смерти детей от пневмонии приходится на пять стран: Нигерию (162 тысячи), Индию (127 тысяч), Пакистан (58 тысяч), Демократическую Республику Конго (40 тысяч) и Эфиопию (32 тысячи). Китай также вошел в десятку стран с самым высоким уровнем смертности от пневмонии. Там ежегодно от инфекции умирают 18 тысяч детей.

«Каждый день от пневмонии умирают примерно 2200 детей в возрасте до пяти лет. Речь идет об излечимом заболевании, которое к тому же, в принципе, можно предотвратить», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, подчеркнув, что сегодня необходимо выделять больше средств на борьбу с этой болезнью и мобилизовать международную поддержку.

В 2018 году от пневмонии детей в возрасте до 5 лет погибло больше, чем от малярии, диареи и кори вместе взятых. При этом ее можно предотвратить или вылечить при помощи вакцины и антибиотиков.

Воспаление легких могут вызывать вирусы, бактерии и грибки. Большинство здоровых детей способны справиться с инфекцией с помощью защитных сил своего организма, а дети с нарушением иммунной системы подвергаются большему риску развития пневмонии. Особому риску подвержены дети, которые недоедают и не имеют доступа к чистой воде, либо живут в регионах с высоким уровнем загрязнения воздуха.