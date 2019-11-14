Социально-демократическая партия «Адолат» и общенациональное движение «Юксалиш» призвали расследовать случай с оскорблением рабочих руководящим сотрудником компании «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани».

Как сообщило ранее радио «Озодлик», инцидент произошел несколько недель назад в комплексе подготовки газа «Джаркудук» в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области.

На распространенной в социальных сетях видеозаписи мужчина, в котором источники «Озодлика» узнали главного энергетика «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани» Ивана Шилова, в нецензурной форме выражает недовольство уровнем подготовки рабочих, которые, по его словам, не следуют инструкциям и нарушают их. Далее он обзывает сотрудников «толпой баранов» и продолжает: «Идите домой на х…, б…, в свой кишлак».

Инцидент вызвал общественный резонанс. Партия «Адолат» считает, что слова мужчины противоречат статье 13 Конституции Узбекистана: «Демократия в Узбекистане базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права».

«По видеокадрам можно явно увидеть, как руководитель оскорбляет своих сотрудников и проявляет неуважение к их чести и достоинству», — говорится в сообщении. Партия призывает руководство компании и соответствующие государственные органы прояснить ситуацию и обеспечить верховенство закона.

«Адолат» отмечает необходимость «проведения расследования видеозаписи дела, обсуждения уголовной или административной ответственности должностного лица, превысившего полномочия, и информирования общественности о результатах, а также ждет реакции ответственных государственных органов».

Общенациональное движение «Юксалиш» считает, что к ответственному сотруднику, допустившему ошибки и недостатки при исполнении служебных обязанностей, нужно принять меры наказания в законном порядке. Недопустимо оскорблять или дискриминировать определенную группу лиц по причине их национальной или этнической принадлежности, отмечается в заявлении.

«Более того, в Узбекистане исторически сложились межнациональная гармония и дружеские отношения между народами. Толерантность — это великое достоинство узбекского народа», — подчеркивает движение.

В связи с этим «Юксалиш» считает, что руководство компании должно в ближайшее время проинформировать общественность о возможности предотвращения подобных случаев в будущем, а также о мерах, принятых против участника этого конкретного инцидента. «Ведь достоинство и честь человека является высшей ценностью в соответствии с законодательством Узбекистана и международными нормами», — говорится в сообщении.