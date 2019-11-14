Пресс-служба «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани» прокомментировала распространившийся в сети видеоролик, в котором сотрудник компании в нецензурной форме выражает недовольство рабочими, которые, по его словам, не следуют инструкциям и нарушают их.

По данным компании, инцидент произошел 29 октября на установке подготовки газа «Джаркудук» в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области.

«Предварительно установлено, что при проведении работ на подстанции „Джаркудук“ с высоким напряжением 110 тысяч вольт бригадой электромонтеров во главе с мастером были грубо нарушены требования техники безопасности, которые могли привести к гибели бригады, повреждению дорогостоящего оборудования и сбою работы всего объекта», — говорится в сообщении.

Нарушения выявил главный энергетик И. А. Шилов, после чего, отмечает пресс-служба, работы на подстанции были приостановлены до приведения в соответствие с правилами.

«Осознавая возможные трагические последствия для жизни его подчиненных от несоблюдения инструкций, И. А. Шилов пренебрег морально-этическими нормами общения и допустил грубые высказывания в адрес местного и командированного персонала», — сообщила пресс-служба «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани».

Сейчас в компании проводится внутреннее расследование, в связи с чем И. А. Шилов вызван на собрание Комиссии по деловой этике «ЛУКОЙЛ» в Москву.

«По результатам расследования ко всем участникам инцидента будут применены меры дисциплинарного взыскания с учетом степени вины и в соответствии с корпоративными требованиями», — подчеркивается в сообщении.

Компания заверила, что «ЛУКОЙЛ» в своей работе руководствуется высокими стандартами в области промышленной безопасности и охраны труда и ведет тщательный контроль над соблюдением правил.