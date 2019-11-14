Сегодня потребитель выбирает простоту и эффективность. Звук голливудского качества в обычной квартире — это не мечта, а новое достижение LG. На этот раз разработчики компании представили своим потребителям саундбар SK9Y — компактную, изящную и заслуживающую доверия акустическую систему, созданную для тех, кто ценит лаконичность и функциональность. Устройство удобно располагается на любой горизонтальной поверхности, стене и прекрасно вписывается в интерьер.

Саундбар LG SK9Y — акустический компонент домашнего кинотеатра с мощным многоканальным объемным звуком, который занимает минимум пространства. Технология Dolby Atmos творит что-то невероятное со звуком — она перемещает его в трехмерном пространстве, обеспечивая более реалистичное воспроизведение аудиоматериалов.





Боевики, драмы, музыкальные и спортивные передачи, мультфильмы, документальное кино и даже выпуски новостей — все это требует индивидуальной настройки звука, ведь звуковой режим отличается по глубине и детализации. Система адаптивного контроля звука самостоятельно определяет тип программы, автоматически подбирает нужный режим, обеспечивая безупречное звучание. Просмотр футбольного матча будет сопоставим с реальным присутствием на стадионе, а концерт классической музыки перенесет слушателей под своды филармонии. Любимые композиции будут звучать намного ярче, масштабнее и глубже, чем обычно.

Функция 4K Pass-Through — еще одна особенность удобной и надежной аудиосистемы. То есть для воспроизведения потокового мультимедиа был разработан стандарт качества видео. Саундбар SK9Y поддерживает технологию HDCP 2.2, что позволяет наслаждаться контентом высочайшего уровня в домашнем кинотеатре без снижения качества 4К-изображения.





Продукт был разработан совместно с компанией Meridian Audio — английский производитель высокопроизводительных, высококачественных аудио и видео компонентов и систем, зарекомендовавших себя с хорошей стороны. Саундбар воспроизводит чистый, мягкий звук, басы не раздражают, а органично вписываются в общую симфонию безупречного звучания.

Система легка и интуитивна в управлении и сопровождается отдельным пультом. В случае необходимости прекрасно совместима с пультом от телевизора.

Так, не выходя из собственной квартиры, можно легко устроить великолепный просмотр спортивного мероприятия, зажигательную дискотеку или киносеанс, погрузившись во всю реалистичность происходящего.

Приобрести саундбар LG SK9Y, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов Goodzone: (+998) 71−207−03−07;

сеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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