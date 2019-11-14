Магазин бытовой техники и электроники запускает новую акцию. 16 и 17 ноября здесь будет действовать новое предложение:
- скидки до 40%;
- моментальная рассрочка на 12 месяцев;
- рассрочка без предоплаты и переплаты.
Для оформления рассрочки необходимо предоставить только паспорт и пластиковую карточку Uzcard. При успешном прохождении скоринга можно моментально получить товар.
Условия рассрочки действуют только для жителей, прописанных в Ташкенте и Ташкентской области. Лица, прописанные в других областях, но работающие в Ташкенте также могут оформить рассрочку при предоставлении подтверждения трудоустройства.
Рассрочка распространяется на весь ассортимент, а скидки — на определенные категории товаров. Минимальная сумма рассрочки 500 тысяч сумов.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.
Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Бунедкор 52/2
Ориентир: ст. метро «Чиланзар», KFC
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