Начальником Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана назначен Асаджон Азатбекович Ходжаев. Постановление об этом 13 ноября издало правительство, сообщило Министерство юстиции.

Асаджон Ходжаев (1970 г. р.) окончил Ташкентский электротехнический институт связи (1993). В 2004—2011 годах служил заместителем генерального директора Агентства связи и информатизации, в 2011—2012 годах работал генеральным директором Агентства интеллектуальной собственности, в 2012—2017 годах — директором Национальной библиотеки имени Алишера Навои.

С марта по декабрь 2017 года занимал пост заместителя государственного советника — руководителя пресс-службы президента Узбекистана. В 2017—2018 годах работал первым заместителям руководителя Научно-просветительского мемориального комплекса имени первого президента Ислама Каримова.

До назначения — с августа 2018 года — был директором Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.