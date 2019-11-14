«Узбекнефтегаз» планирует предложить норвежской нефтегазовой компании Equinor (бывшая Statoil) ряд инвестиционных блоков для проведения геологоразведочных работ на территории Узбекистана, сообщила пресс-служба холдинга.

13−14 ноября председатель «Узбекнефтегаза» Баходир Сидиков провел переговоры с делегацией Equinor, находящейся с визитом в Норвегии.

Представители Equinor также сообщили о готовности организовать повышение квалификации специалистов «Узбекнефтегаза» в своей компании и поделиться опытом по корпоративной трансформации, добавили в пресс-службе.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Контрольный пакет акций Equinor принадлежит государству.