По факту взрыва в частном доме в Куйичирчикском районе прокуратура района 13 ноября возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека) и пункту «а» части 2 статьи 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

Взрыв в типовом доме в махале «Сурум» Куйичирчикского района Ташкентской области (ул. Намунали уй, 1) произошел 11 ноября. Его причиной названо попадание в дом природного газа из подземного газопровода через систему канализации.

В результате обрушения крыши дома и пожара погибли два человека — владелец дома Р. К. (1983 г. р.) и его мать М. К. (1954). Его супруга Х. П. (1985) и несовершеннолетние дети (2014, 2017 и 2019 г. р.) с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.