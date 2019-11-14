Пенсионный фонд разъяснил порядок выплат компенсации по покупке муки и формового хлеба.

Напомним, государственное регулирование цен на муку прекращено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 14 октября «О мерах по полному внедрению рыночных механизмов в систему поставок зерна, муки и хлеба». Малоимущим семьям для покрытия их расходов на покупку муки и формового хлеба была повышена сумма компенсационных выплат.

Раньше сумма компенсационных выплат составляла 10% базовой расчетной величины (или 22,3 тысячи сумов). С 1 октября она возросла до 50 тысяч сумов в месяц. Это затронуло 1,7 миллиона получателей. Число категорий получателей также было увеличено — с 9 до 11.

Сколько граждан получают компенсации сегодня?

С 1 октября компенсации дополнительно были назначены и выплачиваются еще 64,9 тысячи граждан и 218,1 тысячи семей. Через Пенсионный фонд выплаты осуществляются 1,4 миллиона получателей, а через местные органы самоуправления граждан компенсации назначены 514,4 тысячи получателей. С 1 октября общее количество реципиентов компенсации выросло на 18,5%.

Сколько Госбюджет выделяет для выплаты компенсаций?

За 2019 год из госбюджета на выплату компенсаций выделено 604 млрд сумов. Министерство финансов обеспечило выделение дополнительных 189 млрд сумов для получателей (125 млрд сумов — реципиенты по линии пенсионного фонда и 64 млрд сумов — через местные органы самоуправления граждан) на период с октября по декабрь.

Как выплачиваются компенсации?

Для выплаты компенсаций Пенсионный фонд в октябре составил ведомости на выплату повышенной разницы сумм компенсаций и обеспечил их выплату до 27 октября. В соответствии с постановлением Кабмина, компенсация выплачивается одновременно с пенсиями и другими пособиями.

В связи с включением в список реципиентов с 1 октября получателей минимального размера пенсии положенная им компенсация включена в ведомости за ноябрь в размере 100 тысяч сумов (по 50 тысяч за два месяца).

Получателям по линии местных органов самоуправления граждан в октябре выплачена компенсация в размере 22,3 тысячи сумов, а повышенная разница сумм включена в ведомости за ноябрь в размере 77,7 тысячи сумов (доплата за октябрь — 27,7 тысячи и сама компенсация за ноябрь — 50 тысячи).

В связи с включением в список реципиентов с 1 октября получателей пособия на детей в возрасте до 14 лет предусмотренные им выплаты также включены в ведомости за ноябрь в размере 100 тысячи сумов (по 50 тысяч за два месяца).

Кроме этого, семьям, получающим пособия с детьми в возрасте до 14 лет, назначены денежные компенсации с 1 октября и включены в выплатные ведомости за ноябрь в размере 100 тысяч сум (в том числе, доплата за октябрь и ноябрь по 50 тысяч сумов).

Денежные компенсации, назначенные местными органами самоуправления граждан, выплачены до 10 ноября, отмечается в сообщении.

Как контролируется процесс выплаты компенсаций?

Процесс выплаты компенсаций контролируется единой базой данных получателей пенсий и пособий, которая назначает компенсации тем, кто имеет на них право. До 3 числа каждого месяца формируются ведомости и в электронном виде направляются в филиалы коммерческих банков и «Народного банка».

Гражданам, принимающим выплаты пластиковыми картами, средства зачисляются в начале каждого месяца. В наличной форме компенсации выплачиваются выездными кассами «Народного банка» одновременно с пенсиями и пособиями в зданиях местных органов самоуправления. После ввода в информационную систему данных о выдаче суммы, на мобильные номера реципиентов отправляются SMS-сообщения.

Специалисты Пенсионного фонда проводят ежедневный мониторинг процесса выплат. Те, кто не получил компенсацию, могут обратиться в фонд. В подобных случаях его сотрудники оперативно выезжают для выяснения обстоятельств и обеспечения выплат строго в соответствии с законом. Материалы о выявленных правонарушениях передаются в правоохранительные органы.

По вопросам выплаты компенсаций можно обратиться через «телефоны доверия»: Пенсионный фонд — 1140, «Народный банк» — 1106.