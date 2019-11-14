Перспективы развития стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) связаны с созданием единого энергетического рынка и диверсификацией транспортных маршрутов.

Об этом говорилось в приветствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева участникам министерской конференция ЦАРЭС, которая открылась в Ташкенте 14 ноября. В работе конференции принимает участие президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао, представители стран ЦАРЭС, Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития, ПРООН, Всемирного банка. Текст послания зачитал советник президента Узбекистана Равшан Гулямов.

«Стабильное и устойчивое развитие региона неразрывно связано с модернизацией энергетической инфраструктуры, становлением единого энергетического рынка путем реализации многосторонних проектов в данной сфере», — говорится в послании президента.

В приветствии Шавката Мирзиёева отмечено, что перед участниками ЦАРЭС также стоит задача диверсификации и формирования новых транспортных коридоров, соединяющих Центральную Азию с Европой, странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Азией, созданию сети современных центров логистики и торговли, а также инфраструктуры международного уровня.

В послании говорится, что за прошедшие годы ЦАРЭС трансформировалась в эффективную платформу для выработки подходов к решению ключевых вопросов развития нашего обширного региона, приоритетных направлений регионального экономического сотрудничества.

Участникам конференции предстоит согласовать транспортную и энергетическую стратегии ЦАРЭС до 2030 года, ориентированные на реализацию целого ряда крупных инфраструктурных проектов. «Все это создает условия для рассмотрения международными инвесторами Центральной Азии в качестве единого перспективного рынка», — говорится в послании.

Программа ЦАРЭС объединяет Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизию, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Ее работу поддерживают шесть крупных финансовых институтов, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и АБР.