Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями от отборочного матча к чемпионату мира 2022 года в Азии с Саудовской Аравией. Встреча, прошедшая 14 ноября в Ташкенте, завершилась со счетом 2:3 в пользу саудовской команды.

Национальная команда потерпела поражение, ведя в счете по ходу игры. Саудовская Аравия вырвала победу, забив два гола за пять минут до конца матча.

«К сожалению, мы проиграли игру. Футбол таков — где-то справедливо, где несправедливо. Сейчас об этом не будем судить. Сожалею только за то, что столько народу пришло поболеть за нас, но мы не смогли сделать радость. Поэтому от лица команды я приношу извинения болельщикам, которые сегодня были здесь, плюс весь Узбекистан желал победы», — отметил 57-летний специалист.

Вадим Абрамов заявил, что его подопечные слишком сильно поддались эмоциям, когда повели в счете.

«Мы во втором тайме повели 2:1 и перешли на длинные передачи…просто эмоции захлестнули ребят, если бы разом включили бы, то мы бы эту игру конечно выиграли. Просто эмоции захлестнули, ребята пытались порадовать болельщиков — забить еще, вместо того, чтобы хладнокровно довести игру до конца, на эмоциях сделали вот такие ошибки непростительные», — объяснил он.

Наставник сборной не считает, что его команда плохо играла в обороне.

«Я не думаю, что мы провалили сзади (в защите). Вы же видели, первый гол — пенальти на ровном месте, второй — отрикошетил после удара. Поэтому сложно сказать по горячим следам. Надо посмотреть внимательно и потом принять какие-то решения по этому поводу. За этот короткий срок надо было перестроить команду, поэтому еще до конца защитная линия может не выполняет те функции, которые на нее возложены. Больше играем в атаку конечно, но сзади допускаем моментами какие-то ошибки», — сказал Вадим Абрамов.

Главный тренер поблагодарил игроков за работу и отметил, что три пропущенных гола «вышли из нелогичных ситуаций».

«Эмоции преобладали над разумом. Мы постоянно пытались дожать, и такое впечатление сложилось, что мы обязательно должны забит третий мяч как будто нас куда-то гнали. Я хотел бы поблагодарить ребят, они все выложились. Это стечение обстоятельств, так получилось, несчастный случай… Вы же видели, что во втором тайме в принципе у них моментов не было по большому счету. Когда мы говорим про защитную линию, какие-то проблемы — мы пропустили три мяча, но все они вышли из нелогичных ситуаций. Просто стечение обстоятельств, ничего не предвещало. У нас было гораздо больше моментов, к сожалению, мы не смогли их реализовать», — указал тренер.

Вадим Абрамов также подчеркнул, что капитан сборной Одил Ахмедов хорошо сыграл в роли центральной защитника.

«По игре думаю, что Ахмедов нормально выглядел на своем месте. Просто другие полузащитники не могли правильно распоряжаться мячом в атаке. Мы очень много сил потратили на прессинг, поэтому созидание… полузащитники явно переборщили с прессингом в том плане, что когда отбирали быстро теряли мяч, все время переходили на длинные передачи вместо того, чтобы расстаться, встать на свои позиции и спокойно подержать мяч», — отметил он.

Наставник команды объяснил, почему в центре обороны играют футболисты невысокого роста и почему Егор Кримец не попал в стартовый состав.

«Но вы назовете, кто будет играть, кто высокий? Может быть, я не всех защитников знаю. Вы имеете в виду Кримца? Кримец, возможно, да. Но на данный период просто мы играем дома, надо в атаку идти. Потом у Кримца есть один нюанс — небольшая стартовая скорость. Когда дома играешь, больше в атаку идешь, то можно получить контратаку…Становление команды идет, в дальнейшем будем смотреть, как это будет происходить», — заявил Вадим Абрамов.

После поражения Узбекистан опустился на второе место в группе D с 6 очками. Саудовская Аравия возглавила таблицу (8). Команды Палестины (4), Сингапура (4) и Йемена (2) еще не сыграли свои матчи.

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