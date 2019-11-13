Проектная компания «УзЛИТИнефтегаз» и Schlumberger Oilfield Eastern подписали меморандум о сотрудничестве в сфере проведения геофизических исследований и сервис-услугах при добыче углеводородов в Узбекистане, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

В рамках подписанного меморандума стороны договорились о развитии научно-технологического сотрудничества в области промысловой геологии и геофизики и разработки месторождений углеводородного сырья.

По данным компании, документ также предусматривает участие Schlumberger в разработке концепции «Цифрового месторождения», а также оказании сервисных услуг для нефтегазовых компаний на территории Узбекистана.

Кроме того, в рамках соглашения стороны по взаимному согласию могут привлекать производственные мощности и технические средства, трудовые и финансовые ресурсы, свои разработки, технологии, ноу-хау при реализации мероприятий взаимовыгодных проектов, добавили в «Узбекнефтегазе».

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.