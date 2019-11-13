Вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии запланирована на 29 ноября в Ташкенте, сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Я ранее призвал наших соседей собраться на консультативную встречу. Такая встреча состоялась в Астане (ныне Нур-Султан — ред.)… Надеюсь, в этом году, 29 ноября, встреча состоится в Ташкенте, как намечено», — сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club в Нур-Султане.

По словам первого президента Казахстана, есть нерешенные вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также Узбекистаном.

«Небольшие территории — их тоже надо решить согласованно, мирно. Нет, все равно столкновения происходят, гибнут люди», — отметил он.

Первая консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии прошла в столице Казахстана в марте прошлого года. С инициативой проводить такие встречи для совместного решения региональных проблем выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Планировалось, что руководители стран будут собираться ежегодно в преддверии общего для народов региона праздника Навруз.