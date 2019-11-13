«В наше время главное украшение стола что? Телевизор!», — почтальон Печкин и не подозревал, насколько его слова окажутся пророческими. Благодаря современным технологиям, жидкокристаллические друзья становятся центральным элементом дизайна интерьера современных квартир и домов.

Специалисты компании LG представили новейшую модель телевизоров NanoCell, которая стала победителем в категории «Европейский Smart-телевизор 2019−2020» на ежегодной церемонии EISA, продолжив серию одержанных побед от крупнейшей в мире ассоциации изданий по потребительской электронике.

Главные характеристики телевизора NanoCell:

реалистичные цвета;

интеллектуальный процессор a7 II поколения;

4К Cinema c Dolby Vision & Atmos;

функция распознавания голоса и контекстных команд;

специальная Nano-рамка — всего 1 см от изображения.

Все это означает, что потребитель получает в свое распоряжение по-настоящему умную, качественную и красивую технику для жизни, отдыха и развлечений.





Телевизор поражает отличным качеством изображения с улучшенной чистотой цветопередачи в диапазоне RGB, а яркие, сочные цвета с головой погрузят зрителей в происходящее на экране. Как это происходит? Специальные нано-частицы выступают в качестве очистителей цвета, осветляя тусклые оттенки. Таким образом, повышается чистота цветопередачи экрана и расширяется цветовой диапазон. При этом точность цвета остается неизменной, где бы человек ни находился — сбоку, снизу или, даже, сверху телевизора — картинка всегда будет оставаться четкой и реалистичной.





Тем, кто не знает тонкостей технологии 4К Cinema для вводных данных вполне достаточно понять, что это показатель плотности пикселей на экране. То есть, человек видит картинку на экране достаточно реалистично, вплоть до мельчайших деталей и оттенков цветов. Если обычный телевизор съедает часть цветовой гаммы, то с функцией 4К картинка получается почти приближенной к тому, как люди воспринимают не только цвет, но и свет.

Помогать распознавать оригинальное изображение и улучшать картинку на экране в соответствии с ним — это работа процессора а7 II поколения. Он оптимизирует яркость в соответствии с освещением в помещении, а благодаря технологии искусственного интеллекта и индивидуальной настройке, звуковые эффекты окутывают, подстраивая звук под пространство. Например, в спортивных передачах умный процессор усилит динамику и детализацию — настоящий эффект присутствия на стадионе.

В конечном итоге потребитель получает настоящий домашний кинотеатр — изображение кажется глазу более объемным и живым, что психологически воспринимается круче, чем 3D, только без очков и нагрузки на глаза, а сбалансированный звук очаровывает зрителя.





Телевизор NanoCell может работать в режиме галереи, демонстрируя на экран красивые пейзажи из разных уголков планеты, которые регулярно обновляются порталом о путешествиях TripAdvisor. С учетом всех вышеперечисленных достоинств телевизора, картинка получается просто потрясающей: можно услышать шум Ниагарского водопада или ощутить монументальное величие северного сияния. А изящная, тонкая рамка без лишних деталей на передней панели удачно впишется в любой интерьер, превращая телевизор в картину работы всех великих мастеров искусства сразу.

Приобрести телевизор LG NanoCell, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов Goodzone: (+998) 71−207−03−07;

сеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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