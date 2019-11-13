Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии с Саудовской Аравией. Встреча пройдет 14 ноября в 17:00 на ташкентском стадионе «Пахтакор».

По итогам трех матчей отбора (четырех — у Сингапура) Узбекистан занимает первое место в группе D с 6 очками. Следом идут Саудовская Аравия (5), Палестина (4), Сингапур (4) и Йемен (2). По мнению Вадима Абрамова, борьба за первое место в этой группе будет идти между двумя командами.

«Важная игра. Наверное, в этой группе борьба будет между Саудовской Аравией и Узбекистаном. В турнирной таблице нам повезло — пока мы на первом месте. Поэтому завтра важно обыграть соперника, чтобы утвердиться на первом месте и уверенно двигаться. Саудовская Аравия — серьезный соперник, поэтому готовимся, как обычно, уважаем соперника. Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне, в принципе, дома играем», — заявил 57-летний специалист.





Наставник национальной команды признал наличие проблем в обороне, несмотря на атакующую игру сборной Узбекистана.

«Все это понятно, за короткий период мы не можем переделать. Те проблемы, которые есть, будем устранять. Опять таки все зависит от конкретного соперника: как позволит соперник нам играть, будет видны проблемы, которые у нас есть. В принципе мы знаем о своих проблемах, я думаю, о них сейчас говорить не будем. Завтра после игры обсудим, какие проблемы есть, что нам удалось устранить, что не удалось», — сказал он.

Вадим Абрамов также прокомментировал возможность приглашения в состав команды нападающего Сардора Рашидова, который с августа выступает за клуб «Катар СК» (Доха). В последней игре чемпионата Катара против команды «Аль-Садд» на выезде узбекистанец оформил дубль.

«Ну забил он еще два [гола], это радует. Мы за всеми следим, понимаете. Он забил два, хорошо, больше никто не забил. Сейчас кто будет забивать, тех будем приглашать [в сборную]?! Мы сказали, что ему сейчас нужно закрепиться в этом клубе. Сейчас у него хорошо пошли дела, мы за него только рады. Естественно мы за ним следим», — сказал главный тренер.

Специалист также отметил, что на данный момент нет нужды приглашать Сардора Рашидова, чтобы он сидел на скамейке запасных.

«Просто его вызвать, чтобы привезти сюда и он сидел на скамейке запасных…такие футболисты, которые сюда приезжают, они как правило должны играть. Но я не думаю, что на сегодняшний день он будет на этой позиции сильнее того футболиста, который сегодня играет. Поэтому нужно время, он там выступает, после этих двух игр будет большой перерыв. И там конкретно будет ясно, определится костяк команды и кого будем приглашать», — подчеркнул Вадим Абрамов.

Ранее футболисты Узбекистана одержали победу над соперниками из Кыргызстана в товарищеском матче в Ташкенте со счетом 3:1.

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