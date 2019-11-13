Случаи, при которых выезд должника за рубеж не ограничивается, перечислен в положении о порядке взаимодействия Бюро принудительного исполнения (БПИ), Министерства внутренних дел (МВД) и Пограничных войск Службы государственной безопасности. Документ зарегистрировало Министерство юстиции 12 ноября.

Временное ограничение выезда должника из Узбекистана применяется в случаях неисполнения исполнительного документа должником по неуважительным причинам.

Выезд должника зарубеж не ограничивается в следующих случаях:

если сумма задолженности не превышает пятикратную сумму базовой расчетной величины (1 115 000 сумов, ранее эта сумма составляла 446 000 сумов), за исключением исполнительных документов, предусматривающих взыскание алиментов или иных периодических платежей;

если на имущество наложен арест, достаточный для исполнения решения суда;

если должник является юридическим лицом.

Должник может обратиться в БПИ с заявлением о временном ограничении выезда должника зарубеж. По итогам рассмотрения заявления принимается решение или заявление отклоняется. Информация о введении и снятии ограничения направляется в органы внутренних дел и Пограничные войска через систему межведомственного взаимодействия.

Информация о введении или снятия ограничения на выезд должника направляется ему в письменной форме (по электронной почте) и в виде SMS по телефону.

Ограничение приостанавливается и должнику разрешается выезд зарубеж в случаях, требующих госпитализации за пределами Узбекистана, и при выезде в составе делегации.

При обнаружении в приграничных районах должника, временно ограниченного в выезде, ему предоставляется информация об этом и разъясняется порядок получения информации на сайте БПИ.