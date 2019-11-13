Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана предложил коллегам из Турции активизировать подготовку межправительственного соглашения о создании упрощенного таможенного коридора, сообщила пресс-служба ГТК.

В Ташкенте состоялось первое заседание объединенного таможенного совета руководителей таможенных служб Узбекистана и Турции, созданного еще в апреле 2018 года. Его провели председатель ГТК Муротжон Азимов и заместитель министра торговли — руководитель таможенной службы Турции Риза Тун Турагай. В ходе заседания внимание было уделено укреплению договорной базы двух ведомств.

«Необходимо начать необходимые процедуры для внутреннего согласования проекта международного соглашения между правительствами Узбекистана и Турции о создании упрощенного таможенного коридора», — говорится в сообщении по итогам заседания.

По данным ГТК, в настоящее время в Узбекистане создано более 750 предприятий с участием турецких компаний, а по итогам января-октября 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 1,97 млрд долларов.

Узбекистан также предложил заключить межведомственные соглашения о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, а также о методическом и информационном сотрудничестве в области статистики.

По итогам встречи таможенники двух стран договорились разработать план действий на 2020−2021 годы в правоохранительной деятельности, сосредоточив особое внимание на таких сферах, как контрабанда, наркотики, торговля людьми и другие таможенные правонарушения, добавили в ГТК.