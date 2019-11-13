Президент Узбекистана 11 ноября подписал новую редакцию закона «О Центральном банке». Документ официально опубликован в газете «Народное слово» 12 ноября и вступил в силу с этого дня.

Новая версия закона разработана с учетом необходимости обеспечения и поддержания Центральным банком ценовой стабильности в экономике, устойчивости банковской системы и функционирования платежных систем, сообщила пресс-служба ЦБ.

Закон состоит из 11 глав и 72 статей. Новая редакция разрабатывалась совместно с экспертами Международного валютного фонда (МВФ) и включила в себя «лучшие практики и опыт зарубежных центральных банков», в частности, России, Швейцарии, Польши и Грузии.

Функции Центрального банка заключаются в разработке и реализации эффективной денежно-кредитной политики, проведении мониторинга, анализа и прогноза уровня инфляции, формировании и публикации банковской, денежно-кредитной информации и статистики по внешнему сектору, в том числе платежного баланса, международной инвестиционной позиции, внешнего долга и резервных активов республики.

Внесены изменения в состав, численность и полномочия правления Центрального банка, которое теперь состоит из девяти человек — председателя правления в лице председателя Центрального банка, его первого заместителя и заместителей, а также двух независимых членов правления.

Согласно новой редакции закона правление определяет и утверждает на предстоящий год основные направления денежно-кредитной политики, в том числе параметры предоставления и изъятия ликвидности, процентные ставки по денежно-кредитным операциям ЦБ, в том числе его основную ставку, размеры обязательных резервных требований, перечень видов обеспечения по выдаваемым кредитам, определяет для системно значимых банков допустимые значения пруденциальных нормативов и другие полномочия.

Кроме того, законом предусмотрено проведение на внутреннем валютном рынке валютных интервенций лишь в той мере, в какой они могут устранять чрезмерные валютные колебания при условии сохранения режима свободно плавающего валютного курса.

Одним из основных новшеств в законе, пишет пресс-служба, — это коммуникация ЦБ с общественностью. Для повышения действенности денежно-кредитной политики по обеспечению ценовой и финансовой стабильности, в законе закреплено проведение активной коммуникационной политики, которая призвана повысить прозрачность деятельности Центрального банка, и, тем самым, уровень доверия к нему со стороны населения и экономических агентов. Это, отмечают в ЦБ, является залогом успешного управления инфляцией и инфляционными ожиданиями в экономике.

Новая редакция закона предусматривает создание службы внутреннего аудита как внутреннего ревизионного органа, в чьи обязанности входит проверка хозяйственно-финансовой деятельности структурных подразделений и подведомственных организаций Центрального банка, а также проведение аудиторскими организациями ежегодного внешнего аудита, в соответствии с международными стандартами аудита.

В соответствии с рекомендациями МВФ, в список полномочий ЦБ включено мотивированное суждение при лицензировании, регулировании и осуществлении надзора за деятельностью банков и небанковских кредитных организаций и организациями по рефинансированию ипотеки и банковских групп, а также деятельность на финансовых рынках «спот» и «форвард» с расширенной линейкой рыночных инструментов, валют и драгоценных металлов.