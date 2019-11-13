В Ташкенте установлен первый домик для котов в рамках проекта «Mushukkent». Идея реализована при поддержке ГУВД столицы, Общества защиты животных (ОЗЖ) «Mehr va Oqibat», приюта для бездомных животных «Хаёт» и общественности.

Первый котодомик был установлен в воскресенье рядом с Центром по реабилитации лиц без определенного места жительства и учреждением для отбывания административного ареста. В скором времени «коттеджи» для животных появятся у 78 отделов внутренних дел по всему Ташкенту.

Инициаторы проекта надеются, что на фоне регулярных новостей о жестоком обращении с животными строительство кошачьих избушек станет самой ранней и действенной профилактикой жестокости.

«Мы хотим жить в безопасном городе, стареть среди доброй и милосердной молодежи. Для общества в целом это очень важно», — пишут организаторы строительства кошачьих домиков на своей странице в Фейсбуке.

За строительство 78 кошачьих домов взялись жители реабилитационного центра. Некоторые из них уже более двух месяцев трудятся в приюте для бездомных животных «Хаёт». Этот проект ГУВД был запущен с целью скорейшей реабилитации бездомных людей через общение с животными. Строительство кошачьих домиков также может стать одним из инструментов социализации бездомных людей, считают в ГУВД.

Начальник мультимедийного информационного центра ГУВД Ирина Сайфутдинова сообщила «Газете.uz», что для защиты избушек рассматривается вопрос установки таблички с надписью: «Котодомики и его обитатели — под защитой ГУВД».





Домики для котов на территории кампуса университета в Сеуле, Республика Корея.

Директор приюта для бездомных животных «Хаёт» считает, что такие сооружения положительно скажутся на имидже Ташкента и могут эстетически украсить город. Подобные кошачьи избушки устанавливают во многих городах мира.

Согласно постановлению Кабинета министров о содержании безнадзорных животных, бездомные кошки и собаки должны быть отловлены и отправлены в штаб специализированного механизированного отряда по отлову бродячих животных.

Председатель исполнительного комитета ОЗЖ «Mehr va Oqibat» Тимур Арипов настаивает, что очищать город от кошек нельзя ни в коем случае. Уличные кошки позволяют контролировать размножение крыс и препятствуют распространению инфекций, переносчиками которых являются грызуны.

В целях сохранения этого баланса ОЗЖ планирует подготовить механизм по работе проекта «Mushukkent». По мнению «Mehr va Oqibat», сейчас важно внести в законодательство понятие «условно-владельческие животные», то есть бездомные кошки и собаки, за которыми присматривает общественность.

ОЗЖ внесет соответствующие предложения в проект постановления правительства, разработка которого предусмотрена решением президента о повышении эффективности работ в сфере благоустройства населенных пунктов. Согласно данному документу, деятельность службы отлова должна быть критически изучена и модернизирована.





Турист фотографируется с котом на трамвайной остановке в Стамбуле, Турция.

Авторы проекта рассказывают, что установить котодомики могут все желающие. В целях расширения проекта «Mehr va Oqibat» предоставит скидку в клиниках-партнерах на стерилизацию и кастрацию животных. Подробная инструкция с информацией о строительстве, установке, условиях содержаниях и других процедурах будет опубликована на странице проекта в ближайшее время.

«Важно соблюдать [санитарно-эпидемиологические] нормы, убирать домики, прививать животных и стерилизовать. В этом случае не вижу никаких причин для запрета на установку. Кошки нужны, они биологический способ борьбы с грызунами. Без них население столкнется с серьезной проблемой», — сказал Тимур Арипов.

«Нужно проводить программу просвещения, тут очень много вопросов… Основная идея, о которой ННО „Mehr va Oqibat“ говорит всегда: „Вы можете не любить животных — это ваш выбор, главное не относитесь к ним жестокого“», — подытожил Тимур Арипов.