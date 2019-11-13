Национальное агентство «Узбеккино» и российская киностудия «Союзмультфильм» договорились о совместном производстве мультипликационного сериала о Ходже Насреддине.

Меморандум о сотрудничестве был подписан в ходе рабочего визита делегации «Узбеккино» в Москву, сообщила пресс-служба агентства.

Генеральный директор «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов отметил, что мультсериал о приключениях Ходжи Насреддина станет первым проектом агентства и «Союзмультфильма». «Возможно, именно этот персонаж станет любимцем не только наших детей и молодежи, но и взрослого поколения», — сказал он.

«Мы 20 лет ждали возможности сотрудничества с Узбекистаном. И мы безоговорочно поддерживаем идею о создании мультипликационного сериала о Ходже Насреддине. Ведь не одно поколение выросло на замечательных легендах об этом великом мудреце и страстном путешественнике, который открывал читателю сказочные Бухару и Самарканд», — подчеркнул генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Ходжа Насреддин — восточный фольклорный персонаж, герой юмористических миниатюр, анекдотов и сказок. Памятник ему установлен на территории комплекса Ляби Хауз в Бухаре.