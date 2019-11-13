Делегация Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) обсудила в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана возможности организации совместного производства и экспорта в третьи страны, сообщила пресс-служба ведомства.

Глава МИВТ Сардор Умурзаков провел переговоры с миссией АЕБ во главе с председателем правления ассоциации, президентом Schneider Electric в России и СНГ Йоханом Вандерплаетсе.

«Вандерплаетсе подчеркнул, что Узбекистан в настоящее время представляет собой прекрасную платформу для внедрения передовых европейских технологий с целью организации производства высокотехнологичной продукции и ее последующего экспорта на рынки третьих стран», — говорится в сообщении по итогам переговоров.

Стороны отметили прогресс в реализации совместных проектов и расширении спектра торговли с ключевыми партнерами из Франции, Германии, Венгрии и других европейских стран, работа с которыми ведется на системной основе, в соответствии с утвержденными дорожными картами и договоренностями, добавили а министерстве.

АЕБ является крупнейшим представительством иностранных инвесторов на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав делегации, которая находится в Узбекистане 11−14 ноября, вошли руководители таких крупных европейских компаний, как Bayer, Creon Capital, Deloitte,Generali Russia& CIS, Kuehne+Nagel, Mitsubishi Electric, Oriflame, Schneider Electric, Signify.