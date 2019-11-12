Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов и постоянный представитель ООН в стране Хелена Фрейзер 11 ноября подписали в Ташкенте соглашение о реализации совместной программы по социальной защите. Документ определяет приоритетные направления по защите наиболее уязвимых групп населения, сообщается на сайте ООН в Узбекистане.

В последние годы Узбекистан ежегодно инвестировал от 6% до 9% своего ВВП в сферу социальной защиты. Несмотря на это, в системе существуют некоторые барьеры, которые влияют на ее эффективность. Например, функции социальной защиты в настоящее время разделены между многими министерствами и ведомствами. Это приводит к отсутствию общего видения и комплексных подходов, необходимых для выведения людей и семей из трудных жизненных ситуаций.

Мировой опыт показывает, что социально-экономические реформы в стране могут создать временные шоки для некоторых уязвимых групп населения, и они должны поддерживаться сильной системой социальной защиты.

Для этого ООН и правительство Узбекистана договорились совместно реализовать программу реформирования системы социальной защиты. Целью программы является обеспечение доступности качественных услуг социальной защиты для всех граждан Узбекистана на протяжении всей жизни.

Программа будет сосредоточена на следующих трех приоритетных областях:

содействие институциональной реформе для решения проблемы фрагментации функций социальной защиты в различных министерствах и ведомствах путем создания единого государственного органа по социальной защите; разработка комплексной национальной стратегии социальной защиты в соответствии с международными стандартами. Данный процесс направлен на изменение восприятия социальной защиты как благотворительности для узкого круга нуждающихся к базовому праву, доступному для каждого гражданина при необходимости; пилотирование интегрированного подхода «пособия + услуги» для предоставления социальной защиты лицам с инвалидностью. В сочетании с ратификацией Конвенции о правах лиц с ивалидностью и введением Международной классификации функционирования, совместная программа будет способствовать более полной реализации прав и существенному улучшению жизни людей с инвалидностью.

Совместная программа с бюджетом в 2 млн долларов США является одной из 24 проектов, финансируемых ООН, где было рассмотрено 114 предложений. Совместная программа будет реализована в течение следующих двух лет.

Предполагается, что программа будет осуществляться в тесной координации между Кабинетом министров, Генеральной прокуратурой, различными министерствами и организациями гражданского общества. Три агентства ООН — Международная организация труда (МОТ), Программа развития ООН (ПРООН) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) будут поддерживать реализацию данной программы.