Объединенная редакция Министерства внутренних дел обратилась с просьбой опубликовать письмо с опровержением изложенной раннее информации на сайте «Газета.uz».

Текст письма

11 ноября 2019 года в интернет-издании «Газета.uz» была опубликована статья «Пятеро мужчин надругались над женщиной в Карши». В ней говорилось: «Пятеро жителей Карши Кашкадарьинской области задержаны по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины, сообщила газета МВД „На посту“. Стоит отметить, что „На посту“ в своей заметке осуждает и частично возлагает ответственность за произошедшее на жертву».

Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, так как статья была опубликована не на страницах газеты, а на сайте Объединенной редакции МВД Республики Узбекистан. Публикация сформировала у читателей негативное отношению к газете.

Коллектив Объединенной редакции МВД не ставит своей целью оскорбить чьи-то интересы, поэтому поток гневных комментариев, обрушившийся на редакцию газеты «На посту», возмутил самих сотрудников и подорвал престиж издания. В связи с этим, мы настоятельно требуем в дальнейшей работе интернет-издания точно указывать источники информации, так как новостные порталы читает большое количество людей по всей стране.

Мы хотели бы официально заявить, что информация, опубликованная на сайте, не имела целью опорочить саму жертву и ее родителей. Отталкиваясь от данной ситуации, корреспондент в своем комментарии обращался к родителям в общем, чтобы взрослые были более внимательны к своим детям, а девушки были предусмотрительнее и, по возможности, не ходили в позднее время суток по улицам одни. Это не было обвинением в адрес пострадавшей и ее близких, а, скорее, предостережением всем женщинам, независимо от возраста.

Редакция газеты «На посту» настаивает на том, чтобы виновные в предоставлении недостоверного источника информации были наказаны.

Учитывая наше мнение, просим Вас опубликовать данное письмо в качестве опровержения в интернет-издании «Газета.uz» в течение суток либо удалить текст опубликованной статьи, так как: во-первых, с нашей стороны не было дано письменного разрешения о публикации, а в соответствии с правилами нашего сайта копирование, распространение и иное использование материалов, опубликованных на «Postda.uz», может производиться только с письменного согласия редакции; во-вторых, из-за проявленной журналистами интернет-издания «Газета.uz» неточности в указании источника у читателей складывается негативное отношение не только к изданиям МВД, но и к сотрудникам системы в целом.

От редакции

Редакция «Газеты.uz» не ставила своей целью сформировать негативное общественное мнение в отношении сотрудников МВД и подорвать престиж издания. Но считаем подобную формулировку неправильной и оскорбительной по отношению к жертве и всем возможным жертвам подобных преступлений. Victim Blaming (или обвинение жертвы) является распространенным явлением, хотя многие могут этого не сознавать.

Что касается названия источника, то «Газета.uz» посчитала сайт онлайн-версией газеты «Постда» / «На посту», он фактически является частью Объединённой редакции МВД.

Отметим, что заметка, вызвавшая резонанс, все ещё находится на сайте Postda.uz без изменений.