Председатель обновленного Общественного совета при хокимияте Ташкента Диёр Мирзаахмедов в видеоматериале, опубликованном на сайте хокимията, поделился информацией о планах работы совета, возобновившего работу после четырехмесячного перерыва.

«При работе нового состава Общественного совета при хокимияте города Ташкента мы постараемся взять лучшее из того, что сделано предыдущим составом. Сделано немало, был первый опыт сбора наиболее активных жителей нашего города, которые хотели помочь руководству, хокимияту города в оптимизации собственной работы. Новый состав ставит перед собой задачу не повторять тех ошибок, которые были», — отметил председатель совета.

Базовыми направлениями работы обновленного общественного совета, по словам председателя, на сегодняшний день являются «отбор и продвижение наиболее важных и полезных для города проектов, а также экспертная поддержка руководства хокимията по различным направлениям».

«Основные планы общественного совета — создать команду неравнодушных профессионалов, которые могут помочь в реализации наших проектов. Волнуют, конечно, и вопросы социальной политики города, экологические проблемы. Будем заниматься в этих направлениях. Естественно, мы готовы принять новых членов общественного совета, тех, которые заинтересованы в развитии общественных институтов города и готовы помочь руководству своей экспертной и человеческой поддержкой», — подчеркнул Диёр Мирзаахмедов.

В июне Общественный совет при хокимияте Ташкента приостановил свою работу. Первое организационно-ознакомительное собрание обновленного совета состоялось в ноябре.