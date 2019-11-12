Компания LG Electronics произвела настоящую революцию на рынке бытовой техники, оснастив свои стиральные машины искусственным интеллектом AI DD. Умная стиральная машина освобождает пользователей от сложного выбора цикла, автоматически оптимизируя алгоритмы для качественной стирки.

Технология LG AI DD оперирует базой данных из 20 тысяч комбинаций ткани. Основываясь на объеме, типе, плотности и мягкости тканей, загруженных в барабан, стиральная машина посредством прямого привода передает электрические сигналы из барабана напрямую в процессор. Происходит это в три этапа: взвешивание, определение плотности ткани, оптимизация цикла стирки. Интеллектуальная система анализирует полученную информацию и подбирает оптимальный алгоритм стирки. Такой подход позволяет снизить вероятность повреждения одежды на 18% и увеличить срок службы любимых вещей.





Функция TurboWash 360 от LG обеспечивает комфортную быструю стирку без потери качества всего за 39 минут. Технологическое решение распыления воды 3D Multi Spray также помогает очистить одежду в два раза быстрее, выпуская струи воды одновременно в четырех разных направлениях для лучшего удаления загрязнений. Функция пара Steam+ устраняет опасные аллергены и удаляет до 30% складок, чтобы облегчить процесс глажки. После стирки можно получить свежие и практически выглаженные вещи.

Специальная конструкция позволила увеличить объем барабана при сохранении размеров корпуса стиральной машины: загрузка 8,5 кг в моделях с глубиной 47 см; 10,5 кг в моделях с глубиной 56 см. Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали и отличаются гигиеничностью и долговечностью. Их нестандартное расположение позволяет лучше распределять белье внутри барабана, уменьшая скручивание белья.

Элегантный внешний вид стиральной машины LG AI DD дополнен дверью из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и высоким температурам.

Для дополнительного удобства пользователя стиральными машинами LG AI DD можно управлять по Wi-Fi с мобильного приложения LG SmartThinQ.

Приобрести продукцию LG, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов Goodzone: (+998) 71−207−03−07;

сеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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