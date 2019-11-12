Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов на пресс-конференции 7 ноября рассказал о работе по внедрению в стране идентификации учащихся школ по персональному идентификационному номеру физического лица (ПИН ФЛ).

Новая система, предусматривающая выдачу идентификационных карт учащихся, с возможностью их интеграции с банковскими и другими системами, разрабатывается согласно постановлению президента от 2018 года и должна быть запущена с 1 января 2020 года.

Министр сообщил, что в этом году аттестаты об окончании школы впервые выдавались на основе базы данных выпускников, содержащей ПИН ФЛ согласно их паспортам. Это позволит в дальнейшем анализировать в разрезе школ, в какие вузы поступают выпускники.

«Во время внедрения OpenEMIS (открытая информационная система управления образованием — ред.) мы присваиваем каждому ученику уникальный код. Не будем его называть ПИН ФЛ, потому что пока нет законодательной основы… Мы пока используем ПИН ФЛ родителей. А как только он получает паспорт — это уже наши выпускники, — мы их ПИН ФЛ вводим в систему», — сказал Шерзод Шерматов.

«Параллельно работаем с банковской сферой для внедрения систем оплаты. Мы начинали эту идею как EDUcard. Сейчас думаем вместо ID-карты сделать что-нибудь, что ребенку было бы легче использовать. Для чего? Родители дают деньги детям. Ребенок может использовать эти средства не для того, чтобы купить обед, или, скажем, канцтовары, а для других целей. Создание отдельной системы оплаты EDUcard позволит родителям быть уверенными, что ребенок использует эти средства только по назначению», — объяснил министр.

Шерзод Шерматов также пояснил, что постепенно к системе оплаты смогут подключаться все провайдеры услуг для детей. Концепция этого проекта готова, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.