Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Узбекистана расследует уголовное дело в отношении руководителей частного агентства занятости Human, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщила пресс-служба департамента, «в настоящее время некоторые лица в социальных сетях призывают потерпевших собраться у зданий правительства», мотивируя это тем, что в отношении директора агентства Human Шохнура Файзуллаева избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы и что, будучи на свободе, он не возмещает материальный ущерб.

«Такие утверждения являются необоснованными и несоответствующими действительности», — заявили в Следственном департаменте. В ходе предварительного следствия органы следствия предъявили Шохнуру Файзуллаеву обвинение по пункту «а» части 4, статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

В отношении руководителя агентства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «В настоящее время Файзуллаев Ш. находится в 1-м следственном изоляторе [Главного управления исполнения наказаний] МВД», — говорится в сообщении департамента.

Для возмещения материального ущерба потерпевшим принимаются меры по аресту имущества Шохнура Файзуллаева, добытого, как пишет пресс-служба департамента, путем мошенничества, а также меры по установлению присвоенных и израсходованных им денежных средств.

«Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, по окончанию предварительного следствия будет обеспечено принятие законного решения», — заверили в Следственном департаменте.

«Просим граждан не доверять слухам, основанным на предположениях и ложных утверждениях, не подтвержденных официальными источниками информации компетентных органов и самим [не становиться] участниками противоправных действий, таких как несанкционированные собрания, митинги, уличные шествия или демонстрации, которые наказуемы как в административном, так и в уголовном порядке», — призвали правоохранители.

Напомним, в сентябре в правоохранительные органы с коллективным заявлением обратились 52 человека. Жители разных регионов страны сообщили, что с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года они заключили договоры с агентством занятости Human, которое брало на себя обязательство по трудоустройству соискателей в Германии, Чехии, Японии, Турции, Болгарии и Литве. При этом каждый из заявителей оплатил услуги агентства согласно договору — от 18 до 35 млн сумов, всего 1,67 млрд сумов. Однако ни один из заявителей так и не был трудоустроен за рубежом.